Благовещенск, 4 октября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Урожайность в Приамурье выше, чем в прошлом году, не смотря на наводнение. Тем не менее, сельхозпроизводителям был нанесён урон паводком, общие потери оцениваются в 935 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

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«По результатам предварительной оценки общий ущерб от ЧС составляет 935 млн рублей. Кроме того, регион заявил о дополнительной потребности в размере порядка 162 млн рублей», — пояснили в правительстве региона.

Минсельхоз РФ готовит письменное предложение председателю правительства страны с просьбой о выделении Амурской области средств из федерального резервного фонда. Предполагается, что региону дадут почти 1,1 млрд, деньги будут выделены в качестве компенсации ущерба от паводка сельхозпроизводителям.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях.

По словам главы региона Василия Орлова, страховщики делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства. Он предложил дополнительно обдумать, проанализировать и обсудить тему страхования жилых домов и сельскохозяйственных земель.