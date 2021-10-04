Сантьяго, 4 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Обвинения в участии в сделке по продаже рудника Dominga в офшорной зоне в адрес президента Чили Себастьяна Пиньеры отвергла администрация президента. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба главы государства.

Prensa.presidencia.cl Себастьян Пиньера

Сделка по продаже рудника Dominga в офшорной зоне упоминается в так называемом «Досье Пандоры» (Pandora Papers), где представлены данные об оффшорных счетах ряда политиков и известных людей. Документ был подготовлен и опубликован международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). На основе этих документов в Чили СМИ Siper опубликовало статью, где говорилось о продаже в 2010 году семьёй Пиньеры долю в Dominga за $152 млн.

В администрации президента пояснили, что на момент совершения сделки с продажей рудника Dominga семьёй Пиньеры, сам глава государства уже не участвовал в управлении компаниями, связанными со сделкой и не владел какой-либо информацией касательно операции. Кроме того, указывается, что президент и его семья не владеют в настоящее время инвестиционными компаниями, зарегистрированными за рубежом. Все активы семьи президента в стране управляются «слепыми» трастами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о реакции бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена на публикацию «Досье Пандоры» международным консорциумом журналистов.