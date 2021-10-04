Лос-Анджелес, США, 4 октября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Фильм Sony Pictures «Веном 2» собрал в кинопрокате США в первые выходные показов $90 млн. Информация была опубликована 4 октября на портале Box Ofifice Mojo.

Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Редакция журнала Variety отметила, что, таким образом, кинокомикс установил рекорд кинорынка США за период с начала эпидемии коронавируса. Автор статьи отметил, что итоги первых трёх дней показов (1−3 сентября 2021 года) позволяют предположить, что сиквел «Венома» станет самой кассовой картиной 2021 года. В мировом прокате фильм собрал пока лишь $13,8 млн.

Напомним, премьера кинокомикса «Веном 2» режиссёра Энди Серкиса состоялась в США 1 октября 2021 года. Отметим, что фильм показывают только в кинотеатрах, в отличие от Marvel и Disney кинокомпания Sony Pictures решила не проводить одновременно премьеру картины в сети.