Новосибирск, 4 октября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Новосибирске почти 60% опрошенных горожан предпочитают самостоятельно заполнить анкету переписи населения на портале госуслуг. Это следует из результатов опроса, проведённого на муниципальном портале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

V-2020.org Перепись населения

Готовы дождаться переписчика дома 3,79% опрошенных, на переписном участке пройти анкетирование желают 4,14%, 27,59% новосибирцев не будут участвовать в переписи.

Отметим, что только 12,41% опрошенных горожан готовы открыть дверь переписчикам, 71,73% не пустят их, 12,41% — ответят на вопросы за пределами квартиры.