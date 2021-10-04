Майминский район, Алтай, 4 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали Майминский (+8), Улаганский (+6) и Онгудайский (+5) районы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 21 718. Выздоровели к настоящему времени 20 605 человек, в том числе 29 за последние сутки. Подтверждён также один новый летальный случай от COVID-19 — скончался 63-летний житель Майминского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии. Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 404, в том числе: 357 — от COVID-19, 47 — от иных причин», — отметили в штабе.