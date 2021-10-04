Якутск, 4 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. У авиакомпании «Якутия» на фоне серии скандалов сменился руководитель. С 28 сентября 2021 года в ЕГРЮЛ генеральным директором с пометкой исполняющий обязанности фигурирует Андрей Винокуров, передаёт ИА REGNUM.

Sledcom.ru Самолет авиакомпании «Якутия»

Андрей Винокуров в реестре числится руководителем фонда поддержки общественного движения Якутии, который был ликвидирован в 2009 году, а также совладельцем инвестиционной компании «Финконсалт», ликвидированной в 2015 году. Владельцами последней также выступали Робертин и Татьяна Поповы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2021 года представители общественной организации направили в Министерство транспорта России письмо с просьбой ограничить действие сертификата эксплуатанта у авиакомпании «Якутия».

Этому также предшествовало письмо Ространснадзора главе Якутии Айсену Николаеву, в котором перечислялись недочёты в работе авиакомпании. В середине сентября 2021 года стало известно, что Владимир Горбунов, который занимал руководящий пост в «Якутии» с 2018 года, покинул его.