Владивосток, 4 октября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Первые региональные финалы конкурса «Лидеры России» по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» для дальневосточников проходили во Владивостоке 2−3 октября. Уже определились победители — участники из Хабаровского края, Приморья, Камчатки и Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба конкурса управленцев.

АНО «Россия — страна возможностей» Лидеры России

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За выход в суперфинал боролись 135 участников, среди них 68 конкурсантов трека «Бизнес и промышленность» и 67 — трека «Государственное управление».

Финалисты Дальнего Востока из разных отраслей: энергетики, транспорта, металлургии, логистики, ЖКХ, образования, культуры и многих других.

«В напряженном, но очень интересном состязании победу одержали девять участников, из них пятеро победителей — в треке «Бизнес и промышленность» и четверо — в треке «Государственное управление». В 2022 году они станут участниками суперфинала, где встретятся победители разных треков», — пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победителями трека «Бизнес и промышленность» стали три участника из Приморья и два конкурсанта из Хабаровского края. Победителями трека «Государственное управление» — два приморца и по одному участнику от Камчатки и Бурятии.

«Финалы в Дальневосточном федеральном округе были невероятны. Участники доказали, что стратегическое мышление, навыки эффективной коммуникации и работы в команде необходимы управленцу любого звена как на государственной службе, так и в предпринимательской деятельности. Продолжайте двигаться вперед!» — написали на своей странице в соцсетях авторы проекта «Лидеры России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде завершился 15-й национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC). Участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!» — представили свои команды в финале и завоевали первое место.

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