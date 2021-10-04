Якутск, 4 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В бюджет Якутии на 2021−2023 годы вносят поправки. Так, дефицит казны в этом году планируется нарастить на один миллиард рублей, расходы в бюджете-2022 — сократить на 50 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 октября на основании данных из информационно-аналитического бюллетеня Госсобрания региона.

401(K) 2012 Бюджет

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В целом расходы республики в 2021 году выросли почти на восемь миллиардов рублей и составят 365,8 млрд, в 2022 году — 229,35 млрд. Дефицит в казне на 2021 год составит почти шесть млрд рублей.

«В плановом периоде 2022 и 2023 годов предусмотрено уменьшение расходной части госбюджета на 49 627 тыс. рублей и 150 000 тыс. рублей соответственно за счёт преимущественного уменьшения непрограммных расходов», — говорится в бюллетене.

Поправки в бюджет республики обсудят на публичных слушаниях 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии изначально планировались доходы в сумме 197 млрд 576 млн рублей в 2021 году, 219 млрд 132 млн рублей в 2022 году.