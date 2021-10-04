Еравнинский район, Бурятия, 4 октября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Еравнинском районе Бурятии ночью 2 октября произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД МВД по республике.

УГИБДД МВД по Бурятии Смертельное ДТП в Бурятии

28-летний водитель автомобиля Toyota Crown на улице села Исинга не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате ДТП два пассажира транспортного средства (мужчины 1990 и 1991 года рождения) от полученных травм скончались на месте аварии», — отметили в управлении.