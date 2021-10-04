Томск, 4 октября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Томской области днём 4 октября местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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Температура воздуха +1, +6 °С, ветер северо-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярцы публикуют с соцсетях фото и видео выпавшего снега.

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