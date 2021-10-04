Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 59 360, чуть менее половины из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 97 новых носителей. 76 из них, как отмечается, были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Остальные входили в число контактных лиц, либо были обследованы с профилактической целью.

«Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 04.10.2021 число контактных лиц — 3120 человек», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 50 893 человека, в том числе 46 за последние сутки.