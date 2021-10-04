Новосибирск, 4 октября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. На территории заказника в Ордынском районе Новосибирской области выпустили в природу зайцев-беляков, рождённых в зоопарке. Об этом сообщили в новосибирском зверинце.

Заяц

«Впервые мы выпустили зайцев-беляков. 16 молодых зайцев быстро и бесстрашно выбежали из транспортных клеток. Биологи уверены, что животные быстро адаптируются на новом месте. В этом же лесу мы выпустили пять глухарей, которые появились на свет в питомнике зоопарка на базе Карасукского научного стационара», — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Сотрудники зверинца отметили, что осенью завершается сезон выпусков. В 2021 году было выпущено четыре аргали, два лося, 15 савок, 18 дикуш, 11 колонков, десять степных хорей, 25 глухарей, 16 зайцев-беляков.