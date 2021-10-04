Штат Калифорния, США, 4 октября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Объявить о ситуации крупного бедствия в американском штате Калифорния из-за разлива нефти призвала член конгресса США Мишель Стил президента США Джозефа Байдена.

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В своём обращении Стил просит объявить крупное бедствие для округа Ориндж в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года. Объявление такого рода поможет задействовать дополнительную помощь для пострадавших районов из федерального бюджета.

Масштабный разлив нефти произошёл в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. Причины и обстоятельства, вызвавшие утечку нефти из трубопровода, пока не установлены. По данным местных властей, в водах Тихого океана в результате разлива образовалось огромное нефтяное пятно. Всего в воде оказалось около 477 литров нефтепродуктов. Местные власти признали, что нанесённый разливом нефти ущерб природе стал самым масштабным за последние несколько десятков лет. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией нефтяного пятна.