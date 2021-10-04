Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались четыре пациента в возрасте старше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1859 человек.

По состоянию на 4 октября, в стационарах республики лечатся 588 ковид-пациентов. 65 тяжёлых больных находятся в реанимации, 30 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 1281 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 712 коек: занято — 588, свободно — 124 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,6%», — отметили в оперштабе.