Красноярск, 4 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом устанавливаются в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в ГУ МВД России по региону.

24.мвд.рф ДТП с автобусом в Красноярском крае

ДТП произошло под Дивногорском поздно вечером 3 октября — на 66 км трассы Р-257 «Енисей». Автобус «Неоплан» двигался в сторону Красноярска. Водитель допустил съезд в левый кювет. Автобус опрокинулся на левую сторону.

В транспортном средстве находились 38 человек. По предварительной информации, пять человек получили травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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