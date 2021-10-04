Благовещенск, 4 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. За неделю в Приамурье выявили 848 граждан, заразившихся коронавирусом (неделей ранее — 829). Уровень заболеваемости за этот период вырос на 2,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У 26,5% амурчан вирус вызвал пневмонии. Из общего числа новых случаев 96,2% приходится на тех, кто не прошёл вакцинацию. Пятая часть заразившихся — люди старше 65 лет. Доля несовершеннолетних составляет 14%,

«На 39 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей на 11%, преимущественно за счет возрастной группы 7−14 лет — на 28,6%. Под медицинским наблюдением находится 3 368 человек, бывших в контакте с больными COVID-19», — также сообщили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области растёт уровень заболеваемости коронавирусом. С 20 по 27 сентября заразились 829 жителей региона, на 1,5% больше, чем на предыдущей неделе.