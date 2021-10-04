Нью-Йорк, США, 4 октября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Бюст Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала протесты против произвола полиции, облили краской неизвестные злоумышленники в Нью-Йорке. Об этом 4 октября сообщает газета New York Post.

(сс) Lorie Shaull Портрет Джорджа Флойда

По предварительной информации, инцидент произошёл около 10:00 по местному времени 3 октября (17:00 мск). Неизвестный на скейтборде подъехал к бюсту, установленному на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке, облил его серой краской и скрылся с места происшествия. Весь инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, в настоящее время злоумышленник разыскивается полицией.

Отмечается, что скульптуры двух других афроамериканцев, Брионны Тейлор, которая погибла в марте текущего года во время полицейского рейда, и умершего в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса, не пострадали.

Это уже не первый случай, когда вандалы нападают на мемориалы, посвящённые Флойду. Так, например, летом группа неизвестных исписала статую Флойда в Нью-Йорке логотипом организации, признанной в США экстремистской.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США пожарных отстранили от работы за насмешки в адрес движения BLM и Джорджа Флойда.