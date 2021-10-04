Якутск, 4 октября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. По итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

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В частности, 1000 мест в детских садах для якутян в возрасте 1,5−3 года были созданы только после составления актов прокурорского реагирования. На эти цели в рамках нацпроекта «Демография» выделяли 22 млн рублей.

«Несмотря на незавершенность работ по строительству модульного фельдшерского пункта в с. Кысыл-Юрюйя Хангаласского района, подписан акт ввода объекта в эксплуатацию, работы по строительству учтены как исполненные в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году. Оставлен без внимания факт срыва сроков строительства врачебной амбулатории в с. Сайылык Нюрбинского района», — отметили в прокуратуре.

Министр образования и науки Якутии и его первый заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Ещё пять должностных лиц правительства республики и подведомственных ему учреждений получили замечания от Генпрокуратуры РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, восьми руководителям министерств Республики Алтай прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения бюджетного законодательства. В 2020 году при реализации нацпроектов были допущены 270 нарушений.