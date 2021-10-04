Владивосток, 4 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по программе «1000 дворов» — работы ведутся по 47 адресам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе городской мэрии.

Government.ru Благоустройство двора

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В 34 дворах асфальтируют придомовую территорию, в девяти — ставят детские площадки, ещё по четырем адресам монтируют спортивные комплексы.

По программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» специалисты уже отобрали адреса для ремонта на 2022 год. При соответствующем финансировании в программу планируют включить 80 дворов.

Отмечается, что в этом году в 100 дворах Владивостока установят новое освещение.

«Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем — работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора — очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов — это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором», — рассказал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт и благоустройство дворов в городах Дальнего Востока выделят 7 млрд рублей, при этом какие именно необходимо территории привести в порядок, определят сами жители, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.