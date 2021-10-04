Бастрыкин потребовал доложить о проверке по избиению в школе Новосибирска
Новосибирск, 4 октября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребёнку в школе Новосибирска. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в одной из школ Новосибирска старшеклассники избили восьмилетнего ребёнка. При этом учителя за безопасностью детей не проследили.
Новосибирская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
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Свою проверку начало и министерство образования Новосибирской области.
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Региональное управление СКР ранее также организовало доследственную проверку по сообщению об избиении ребёнка в школе.
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