Владивосток, 4 октября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Уроженец Приморья Артем Лагута стал победителем общего зачета чемпионата мира по спидвею — соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них прошли в городе Торунь в Польше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vestnik-obninsk.ru Мотогонки

Читайте также: Команда из Владивостока стала чемпионом России по спидвею

30-летний Артем Лагута победил в первом этапе, который проходил 1 октября, а на заключительном занял четвертое место. Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, дважды занял второе место и один раз — третье.

Лагута — воспитанник спидвейного клуба «Восток» во Владивостоке, он не раз был чемпионом России по спидвею в личном и в командном зачетах. В августе 2020 года он успешно стартовал на первом этапе соревнований, заняв первое место. В октябре 2020 года Лагута в составе сборной России выиграл финал командного чемпионата мира среди сборных команд Speedway of Nations.

Другой россиянин — Эмиль Сайфутдинов — занял третье место в общем зачете чемпионата мира. Вторым стал поляк Бартош Змарзлик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году команда «Восток» опередила 15-кратного чемпиона России — команду «Мега-Лада» из Тольятти ‑ и стала чемпионом России.