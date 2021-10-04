Лондон, 4 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Сотрудник Скотленд-Ярда, отвечавший за охрану правительственных зданий и диппредставительств, был задержан по подозрению в изнасиловании в Лондоне. Об этом 4 октября сообщает британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Прокуратура Британии сообщила о задержании 46-летнего сотрудника полиции по подозрению в нападении на женщину, которое было совершено в сентябре 2020 года. Сотруднику полиции, работавшему в составе управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств, было выдвинуто обвинение в изнасиловании полицией Хартфордшира.

Полицейский был задержан 2 октября текущего года и в тот же день отстранён от исполнения обязанностей. Он предстанет перед судом в городе Хатфилд 4 октября.

«Я глубоко обеспокоена сегодняшним известием о том, что офицер столичной полиции из подразделения, отвечающего за охрану парламента и диппредставительств, был задержан и обвинен в тяжком преступлении. Я понимаю, что общественность также будет крайне обеспокоена этим фактом», — так прокомментировала задержание полицейского глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.

Стоит отметить, что задержание сотрудника полиции произошло на фоне двух громких убийств, совершённых в Лондоне. Одно из них, самое резонансное за последние несколько лет убийство 33-летней Сары Эверард, совершил полицейский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал полицию серьёзнее относиться к преступлениям против женщин.