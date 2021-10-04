Красноярск, 4 октября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Жители Красноярска 3 октября начали публиковать в соцсетях фото и видео падающих снежных хлопьев.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

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В частности, о снеге в Красноярске сообщили жители микрорайона Солнечный.

Между тем, по данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске 4 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +7,+9 °С. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, кемеровчан предупредили о гололёде.

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