Токио, 4 октября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. В полном составе ушло в отставку правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Суги. Об этом 4 октября сообщила канцелярия главы японского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

На внеочередном заседании кабинета министров Суга собрал заявления об отставке у всех членов правительства. До того, как будет сформировано новое правительство, все экс-министры будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Голосование по кандидатуре на пост премьер-министра состоится 4 октября, через несколько часов. Затем новый глава правительства сформирует свой кабинет министров. В Японии премьер-министром становится лидер партии, обладающей большинством голосов в парламенте. В настоящее время такой партией является правящая Либерально-демократическая партия, (ЛДП), следовательно, её глава Фумио Кисида станет сотым премьер-министром Японии.

Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Кабинет министров будет сформирован в течение дня, подбор кандидатов на посты глав ведомств был завершён в выходные. Ожидается, что в новом правительстве сохранят свои посты глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси. Глава министерства науки и образования Коити Хагиуда станет министром экономики, торговли и промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии хотят распустить парламент.