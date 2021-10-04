Москва, 4 октября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. В Москве 2 октября на 87-м году жизни скончался почётный гражданин Красноярского края, государственный и общественный деятель Виктор Плисов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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Власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким Виктора Плисова. Он внёс большой вклад в развитие края, становление современной энергосистемы региона.

Плисов начал трудовой путь на строительстве Красноярской ГЭС, затем возглавлял Назаровский и Ачинский горкомы, Хакасский обком партии. Он был секретарём крайкома КПСС, депутатом краевого совета, председателем крайисполкома. Курировал возведение Саяно-Шушенской и других гидроэлектростанций на Енисее. Являлся членом правления краевого землячества в Москве.

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