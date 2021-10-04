Владивосток, 4 октября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Сотрудники следственного управления СК РФ по Приморскому краю 4 октября задержали экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Телеграм-канал «Оффшор ньюс» сообщил о том, что бывший градоначальник проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу.

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Предварительно известно, что Гуменюк причастен к громкого делу о взятках, которые брали с клиентов МУП «Некрополь».

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке расследуется очередное уголовное дело, связанное с ритуальными услугами. На этот раз под следствием оказался заведующий кладбищами МБУ «Некрополь». В ходе следствия установлено, что обвиняемый будучи на руководящей должности, с марта 2020 года по январь 2021 года получил более 4 млн рублей от двух человек за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на кладбище «Морское», а также на захоронение урн с прахом умерших.

После того как полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу мэра Владивостока Олег Гуменюка, глава столицы Приморья и Дальнего Востока в мае 2021 года написал заявление о добровольной отставке.