Владивосток, 4 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Более 4,5 тыс. жителей Приморья подали заявление на обучение, а почти 150 человек уже получили новые профессии. Возможность бесплатно обучиться дает нацпроект «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства региона.

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На начало октября уже более тысячи приморцев проходят обучение как дистанционно, так и очно.

«Наши специалисты посетили несколько учебных заведений, которые проводят очное обучение. На базе Дальневосточного судостроительного колледжа курсовую подготовку проходят сварщики, а Уссурийский колледж технологии и управления преподаёт теорию и практику студентам-кондитерам», — в Приморском центре занятости.

Обучаться могут безработные, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, готовые повысить свою квалификацию или пройти переобучение перед выходом на работу, а также приморцы в возрасте 50 лет и старше.

Региональными операторами проекта выступают Дальневосточный федеральный университет, Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и региональный центр развития профессиональных квалификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге количество соискателей на одну вакансию снизилось почти в четыре раза по сравнению с прошлым «пандемийным» годом.