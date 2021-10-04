Южно-Сахалинск, 4 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 51 человека (днём ранее — у 55). За весь период пандемии выявили уже 33 220 случаев заражения COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в оперативном штабе островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении находятся 826 пациентов, из них 315 — госпитализированы. В ковидных госпиталях свободными остаются 256 коек.

За всё время пандемии на Сахалине погибли от COVID-19 уже 311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, человечество обязательно столкнется с новым вирусом, свойства которого никому не известны, заявил 3 октября на международном форуме науки и технологий в Киото глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.