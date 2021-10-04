Сеул, 4 октября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Линии связи между КНДР и Южной Кореей были восстановлены в намеченный срок. Об этом 4 октября сообщает агентство Yonhap.

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Восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей было запланировано на 09:00 (03:00 мск 4 октября).По данным агентства, точно в намеченное время была получена новость о полном восстановлении линий связи между двумя государствами.

Сообщается также о первом телефонном звонке, совершённом по восстановленной горячей линии связи из Южной Кореи в Северную Корею.

Напомним, инициативу по восстановлению каналов связи между КНДР и Южной Кореей выдвинул глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В Южной Корее отклинулись на инициативу и поддержали её.

Ранее ИА REGNUM сообщало о времени восстановления каналов связи между КНДР и Южной Кореей.