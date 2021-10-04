Магадан, 4 октября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Магадане в рамках нацпроекта «Культура» 1 октября открыли библиотеку нового поколения в Детско-юношеском центре чтения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Модельная библиотека

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«Значимое и очень радостное событие — открытие первой в городе и четвертой на территории области модельной библиотеки, модернизированной и оснащенной в рамках национального проекта «Культура». Детско-юношеский центр, безусловно, станет центром притяжения магаданцев. Комфортные условия, современная мебель, обновленный книжный фонд — все это станет хорошим толчком для деятельности сотрудников учреждения, для мальчишек и девчонок», — сказала на торжественном открытии и библиотеки и.о. министра культуры и туризма Колымы Вероника Чернова.

В библиотеке полностью обновлен компьютерный «парк» и библиотечный фонд — всего 878 книг.

В 2019 году модельные библиотеки также открылись в посёлке Палатка, в 2020 — в Усть-Омчуге.

В этом году по нацпроекту выделено 25 млн рублей на переоснащение четырёх модельных библиотек. До конца года обновятся районные библиотеки в Ягоднинском и Омсукчанском округах. К концу 2021 года в регионе будут работать семь обновленных по модельному стандарту библиотек в пяти городских округах и Магадане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 67 регионах России удалось построить и реконструировать 645 домов культуры, а до конца 2021 года 550 млн рублей из федерального бюджета будет направлено в регионы на комплектование книжных фондов библиотек.