Южно-Сахалинск, 4 октября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах за последние сутки привились от COVID-19 ещё 159 человек (днём ранее — 190). Всего за время прививочной кампании вакцину получили уже 174 348 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в областном оперативном штабе.

Samadm.ru Вакцинация

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Лучшие показатели по вакцинации населения зафиксированы в Александровск-Сахалинском районе — привили уже 64,1%, худшие в Анивском районе — 34,1%. В Южно-Сахалинске вакцинировали от коронавируса 48,1%.

Для достижения коллективного иммунитета на Сахалине необходимо привить ещё 23 372 человека. Запас вакцины в островном регионе составляет 57 757 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, человечество обязательно столкнется с новым вирусом, свойства которого никому не известны, заявил 3 октября на международном форуме науки и технологий в Киото глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.