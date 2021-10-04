Сухум, 4 октября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар временно отстранён от должности в связи с инцидентом со стрельбой в Сухуме. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба главы республики Аслана Бжании.

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Президент Абхазии прервал свой визит в Москву в связи с инцидентом со стрельбой в Сухуме и провёл 3 октября экстренное совещание с силовиками. В ходе совещания глава МВД Абхазии Дбар попросил освободить его с занимаемой должности на время следствия, для гарантии проведения независимого расследования.

«Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично», — заявил Дбар.

Президент республики одобрил эту инициативу и поручил подготовить соответствующие документы. Временно исполняющим обязанности руководителя МВД Абхазии назначен заместитель Дбара Руслан Ажиба.

Глава Абхазии поручил правоохранительным органам усилить меры безопасности в Сухуме в связи с назначенным на 4 октября заседанием парламента Абхазии, где будет обсуждаться ЧП со стрельбой. Кроме того, Бжания обратился с призывом к оппозиционным партиям и движениям воздержаться от проведения любых акций во время проведения процессуальных действий.

Напомним, инцидент со стрельбой произошёл 30 сентября, в День победы и независимости Абхазии, на набережной Сухума. Депутат парламента Абхазии Гарри Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета Glock. Отмечается, что правоохранители безуспешно пытались уговорить депутата сдать оружие. В результате конфликта получили травмы сам депутат и несколько ветеранов грузино-абхазской войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенту Абхазии Бжании пришлось прервать рабочий визит в Россию из-за осложнения ситуации, вызванной инцидентом со стрельбой в Сухуме.