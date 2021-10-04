Саратов, 4 октября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области удовлетворил иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к компании «Нарат-К» и обратил взыскание на принадлежащие ей акции АО «Саратовский институт стекла». Имущество будет продано с публичных торгов. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Взыскание наложено на 1 995 158 акций, которые выступили залогом в договоре 2017 года. Если решение не будет оспорено, их реализуют «с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 1 596 126 рублей 40 копеек».

Напомним, помимо этого иска, ООО «Нарат-К» получило претензии относительно недвижимости и земли, которые также выступали залогом. Заседание по этому спору должно состояться сегодня, 4 октября 2021 года. Истец требует назначить начальную цену продажи предмета ипотеки в размере 208,5 млн рублей.