Москва, 4 октября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 сильно ослабляет организм, повышая риски заражения ОРВИ. Об этом 3 октября рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

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Как пояснил Исаев, если пациент переболел и COVID-19 и ОРВИ, то важно понимать, какое из заболеваний было первым. COVID-19 вызывает длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие врачи-иммунологи считают, что переболевшим желательно проводить иммунокоррекцию. COVID-19 очень сильно ослабляет организм, поэтому после него гораздо легче заразиться ОРВИ.

Специалист уточнил, что на течение COVID-19 влияют не перенесённые ОРВИ, а наличие хронических заболеваний. Защитить себя от всех видов ОРВИ и от COVID-19 полностью, по мнению эксперта, невозможно. Достичь этой цели можно лишь частично, избегая скопления людей, соблюдая масочный режим и личную гигиену.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в России было выявлено более 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.