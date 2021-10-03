Майкоп, 4 октября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Судья арбитража Адыгеи Хутыз оставила без рассмотрения требования акционеров «Майкопбанка», оставшегося без лицензии весной 2021 года. Истцы пытались оспорить четыре распоряжения временной администрации от мая — июня 2021 года, а также заключение о финансовом состоянии кредитной организации. Определение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Истцами в деле выступали три юридических и 11 физических лиц, в том числе семья главных акционеров — Нагих.

Напомним, банк остался без лицензии по решению регулятора. Соответствующий приказ был подписан в апреле 2021 года, когда кредитная организация была 321-м месте в России по размеру активов. В компании был выявлен недостаток средств в размере более 65,6 млн рублей.

В конце сентября 2021 года акционеры не смогли оспорить приказы ЦБ РФ об отзыве лицензии, а за неделю до этого банк по иску регулятора был признан банкротом.

Страховые выплаты клиентам кредитной организации на сегодня выплачены на 96,99%.