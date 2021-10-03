Кабул, 4 октября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Как минимум 95% книжных магазинов, издательств и библиотек закрылись за последние два месяца в Кабуле. Об этом 3 октября сообщает телеканал TOLOnews.

Книги

Причиной закрытия стала тяжёлая экономическая ситуация в Афганистане. Как отмечают организаторы книжных ярмарок, число покупателей снизилось на 90% в столице, в регионах эта цифра может быть ещё выше.

«Людям, у которых элементарно нет средств на хлеб и на одежду, сейчас просто не до книг», — пояснил президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид.

Афганский поэт и писатель Джавид Фархад охарактеризовал создавшуюся ситуацию как огромную катастрофу для развития страны.

До пришествия к власти в стране радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только в Кабуле работали 90 издательств и 280 книжных магазинов. Всего же по стране насчитывалось 180 издательств и 525 книжных магазинов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали Турцию принять участие в проектах восстановления и развития Афганистана.