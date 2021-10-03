Стокгольм, 4 октября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Шведский автор эскиза к карикатуре на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и охранявшие его двое полицейских погибли в результате ДТП на юге Швеции. Об этом 3 октября сообщает телеканал SVT.

ДТП

Авария произошла 3 октября на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг. По предварительной информации, в автомобиль с карикатуристом и его охраной врезался грузовик. Оба автомобиля загорелись при столкновении, водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.

Уточняется, что сотрудники полиции предполагают, что инцидент является несчастным случаем, однако будет проведено масштабное расследование.

Напомним, Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде пророка Мухаммеда с головой животного. Эскиз был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda в конце 2007 года и вызвал сильное возмущение у мусульман всего мира. Ряд террористических организаций даже предлагали награду $100 тыс. за жизнь Вилкса.

С тех пор художник-карикатурист жил под охраной полиции. Время от времени на него совершались покушения, хакеры взламывали сайт художника, а его дом неоднократно пытались поджечь. В марте 2010 года в Ирландии арестовали группу экстремистов, готовивших расправу над Вилксом. Участницей группы была задержанная в США американка Колин Лароуз, годом раньше приговорённая к десяти годам тюрьмы.