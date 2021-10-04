Москва, 4 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Определены анимационные компании, которые получат гранты правительства Москвы на создание нового контента и экономическое развитие. Об этом 4 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

PublicDomainPictures Кино

«Поддержка одобрена 14 студиям. В общей сложности им будет выделено около 84 миллионов рублей. Гранты можно направить на покупку оборудования и профильного программного обеспечения или на оплату труда сотрудников», — рассказала вице-мэр.

Претендовать на эту поддержку столичных властей вправе были студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции и находятся в реестре анимационных организаций министерства культуры России или в реестре Ассоциации анимационного кино.