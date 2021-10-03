Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 ноября в отношении 28-летнего Арсена Чучуева, который из хулиганских побуждений устроил стрельбу из охолощенного автомата на дороге в Петербурге.

40.мвд.рф Муляж автомата Калашникова

Сообщение о выстрелах из автоматического оружия, раздающихся из люка автомобиля Mercedes-Benz S 500 с дагестанскими номерами, поступило в полицию 1 октября около 18 часов от очевидца. Инцидент произошел на съезде с Кольцевой автодороги на Пулковское шоссе, при этом машина двигалась в сторону аэропорта «Пулково».

«Нарядами полиции были перекрыты выезды из Московского района. В результате спустя короткое время разыскиваемый «Мерседес» был остановлен полицейскими на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В салоне были обнаружены и изъяты охолощенный автомат АК-74, около трех десятков холостых патронов, муляж гранаты и нож. Троих жителей Дагестана, находившихся в автомобиле, доставили в отдел полиции для разбирательства.

По версии следствия, стрельбу на дороге устроил пассажир иномарки Арсен Чучуев, в отношении него расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

При избрании в суде меры пресечения Чучуев против стражи не возражал, но адвокат настаивал на более мягкой мере, поясняя, что действия Чучуева должны быть квалифицированы иным образом, отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.