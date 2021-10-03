Красное Село, Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Группа подростков решила попрыгать в лифте в девятиэтажном доме в Красном Селе под Петербургом. Кабина сорвалась, но затем сработала аварийная защита, и лифт остановился. Физически никто не пострадал.

Шахта лифта

ЧП произошло 3 октября в 19:50 мск в доме на улице Освобождения, 31/1, когда в кабине лифта находились семеро подростков 14−17 лет, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Подростки рассказали, что лифт якобы падал с седьмого до второго этажа, после чего затормозил и опустился еще на полэтажа. Однако на кадрах камеры видеонаблюдения, установленной в лифте, хорошо видно что несколько подростков начали прыгать, когда кабина находилась на уровне третьего этажа, и уже на втором она остановилась.

«Лифт вскрыли спасатели. Дети не пострадали, обошлось стрессом для двоих девочек», — отмечает источник.

Сотрудники полиции провели беседу с подростками.