Саратов, 4 октября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного Комитета по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла 3 октября в 16:30 (15:30 мск) на автодороге Р-22 в Балашовском районе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.

В результате ДТП погибли 40-летний водитель Hyundai, а также его пассажирки 36 и четырёх лет. В отношении 57-летнего водителя автомобиля Toyota, жителя Ханты-Мансийского автономного округа, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится под контролем у прокуратуры региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале проверки по факту ДТП в Саратовской области, в результате которого пострадали трое подростков.