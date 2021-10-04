Пхеньян, , 00:36 — REGNUM Все каналы связи будут восстановлены между КНДР и Южной Кореей. Об этом 4октября сообщает агентство Yonhap.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным агентства, все каналы связи между Северной и Южной Кореей будут восстановлены к 09:00 4 октября. (03:00 мск 4 октября).

Инициатива была выдвинута северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе выступления на пятой сессии Верховного народного собрания (однопалатный парламент) КНДР. В Южной Корее её поддержали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Южная Кореи посоветовали администрации американского президента Джо Байдена назвать конкретные стимулы, которые она может предложить КНДР в ходе личных переговоров.

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