4 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова представителя «Комсомола Украины» о том, что потеря транзита газа через свою территорию является эхом для Киева от водной блокады Крыма.

Елизавета Коробова, , 08:01 — REGNUM Заявление представителя «Комсомола Украины» Александра Кононовича о том, что соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности пользоваться голубым топливом, как жители Крыма были лишены возможности пользоваться основным источником воды из-за блокады со стороны Украины, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 4 октября в социальной сети Facebook.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ой, а разговоров-то. Зачем Украине транзит «грязного» газа? Сейчас вся Европа, да что Европа, весь мир будет помогать Украине! Ведь так?» — задаётся вопросом Александр З.

Многие пользователи пришли к выводу, что водная блокада Крыма осталась без внимания со стороны Евросоюза, что является справедливым, если учитывать тот факт, что и поток газа в обход Украины оказался не замечен со стороны Брюсселя.

Виды Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Евросоюз молчал, когда Киев устроил Крыму сначала водную блокаду, а затем и энергоблокаду. Значит, для них это «нормально», а вот «грязный российский газ» Россия должна почему-то поставлять Киеву. Отдельные страны разрушили всю систему дипломатических отношений в мире, методы окрика, давления и санкций начали превалировать, закон «сила действия равна силе противодействия» никто не отменял!» — пишет Валентина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина пожинает плоды своих русофобских действий.

«Вот так вот Украина относятся к своим бывшим жителям и к самим себе. Да пофиг на вас и вашу воду. Сами теперь будете мучиться, а мы вам не станем помогать», — написал Gleb E.

Часть людей считает, что Россия запоздало реагирует на антироссийские выпады Киева, но есть ещё шанс восстановить справедливость.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Надо было Украине предъявить ультиматум при блокаде воды в Крыму, закрыть трубу транзита газа в Европу. Вот тогда бы они запрыгали, да и Европа поумерила бы свой антироссийский пыл. Сейчас ещё не поздно им это предъявить на международном уровне, назвав это геноцидом целого народа ДНР и ЛНР. Самое время для этого, их позиции сейчас очень шаткие», — поделился своим мнением Александр Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не собирается мстить Украине, потому что эта страна загнала сама себя в свою же ловушку.

«Да не надо! Никто не собирается Украине ничего припоминать: сами себе напакостят так, что не нужно пачкать свою душу отмщением. Да и не по-христиански это, не по русской душе», — отмечает Dmitrii S.

Нашлись и те, кто указывают на то, что киевская элита 30 лет пыталась сделать Украину независимой, в итоге сделали из неё страну-изгоя, которую все обходят стороной.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Странно всё это. Три десятка лет идти к полной независимости от России и, как только началось осуществление этой самой мечты, вдруг оказаться у разбитого корыта. Ну, уважаемые, помнится, визирю Джафару, когда он стал джинном, из фильма «Алладин» тоже не понравилось, что он проведёт в независимой лампе 1000 лет. А как всё шикарно получалось вначале», — указывает Arthur L.

Напомним, 3 октября представитель «Комсомола Украины» Александр Кононович заявил на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко о том, что соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности пользоваться голубым топливом, как жители Крыма были лишены возможности пользоваться основным источником воды из-за блокады со стороны Украины.