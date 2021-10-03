Москва, 3 октября 2021, 23:56 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Великобританию прокомментировать обнародованный план британского посольства, в котором говорится о финансировании некоммерческий организаций и блогеров в России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Как отметила дипломат, финансирование выделялось правозащитникам, представителям ЛГБТ-сообществ, журналистам и блогерам, а также прочим общественным организациям.
По мнению дипломата, подобные сведения должны стать предметом пристального внимания со стороны Европарламента, которому бы следовало выступить с резолюцией о прекращении вмешательства во внутренние дела России.