Москва, 3 октября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Великобританию прокомментировать обнародованный план британского посольства, в котором говорится о финансировании некоммерческий организаций и блогеров в России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Форин оффис изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете «для создания условий по смене режима» в России и «подрыва российского влияния» в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Очень ждем реакции Лондона. Пора», — отметила Захарова.

Как отметила дипломат, финансирование выделялось правозащитникам, представителям ЛГБТ-сообществ, журналистам и блогерам, а также прочим общественным организациям.

«Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства», — заключила Захарова.

По мнению дипломата, подобные сведения должны стать предметом пристального внимания со стороны Европарламента, которому бы следовало выступить с резолюцией о прекращении вмешательства во внутренние дела России.