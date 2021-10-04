4 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о том, что Евросоюз собирается создать военную миссию на Украине.

Светлана Рыбина, , 07:37 — REGNUM Информация газеты Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства, попавший в её распоряжение, согласно которой Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 октября в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А достойную пенсию, тарифы, цены на медикаменты он на Украине создать не хочет? Почему именно военная миссия-то, а не гуманитарная?» — задаётся вопросом Юра В.

Многие пользователи пришли к выводу, что для Европейского союза уже, судя по всему, нет такого понятия, как оказание гуманитарной помощи для Украины, ведь воюющей стране впору оказывать только военную помощь, чем Украина и вынуждена пользоваться.

«Теперь Украина в мире ассоциируется только с одним словом — «война». Причём по собственному желанию украинцы сделали это. Плохой предвестник для Киева», — считает Тамара С.

Зеленский и ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина превратилась в испытательный полигон для отработки иностранных государств, кроме того, Киеву можно продать своё устаревшее вооружение, которое тот с удовольствием принимает.

«Вот так и превращают свою страну в военный полигон. Все пытаются извлечь из Украины свой личный интерес, но кто же, в конечном счёте, будет отстаивать интересы самой Украины? Где во всей этой истории украинский народ? Всё ещё спит?» — задаётся вопросами Vivena L.

Часть людей считает, что европейцы желают лишь одного — поделить Украину на части и разобрать самые «вкусные» кусочки.

«Я так понимаю, что под этим предлогом зашлют кадастровых инженеров из дружественных европейских стран, чтобы участок размежевать и будущие границы разметить», — предполагает Фрёккен Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Европейскому союзу стоило бы остепенится со своей военной активностью, ведь это может вновь привести к милитаризации этого объединения, которые может стоить миллионов и миллионов жизней.

«Тем самым Евросоюз сама себя превращает в военно-политическую организацию, а это очень тревожный звоночек. Они уже устраивали военные объединения, которые стоили миллионов жизней ни в чём не повинных людей», — указывает Алексей К.

Отдельные комментаторы отмечают, что в Евросоюзе лишь имитируют активную деятельность, и на самом деле Киев не получит на своей территории никакой военной миссии ЕС.

«Похоже, кто-то оглох. Было же ясно заявлено — Россия не позволит использовать против неё когда-то принадлежавшие ей территории. Европа хочет войны? Думаю, что это блеф. Никто не будет на Украине создавать военные миссии. Это приведёт к тому, что сама Россия создаст на Украине свою военную миссию», — отмечает Boris S.

Флаги ЕС и Украины Andrew Bossi

«Не нравится что-то мне это заявление. Опять придётся шагать до Эльбы, а может, до Ла-Манша, попутно сокращая поголовье натовцев, оставить часть для похоронных команд. Сколько уже можно их учить? Надоело. Начните уже жить мирно и не лезьте к нам со своими военными миссиями под боком», — призывает Александр Г.

Напомним, 3 октября газета Welt am Sonntag опубликовала материал со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства, попавший в её распоряжение, согласно которому Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС.