Москва, 3 октября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Публикацию документов «Досье Пандоры» прокомментировал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter.

Юрий Давыдов Эдвард Сноуден

«Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой «не сливать», — написал Сноуден. — Снимаю шляпу перед источником!».

Напомним, документы, в которых имеются данные об офшорных счетах ряда политиков и знаменитостей, опубликовал ранее международный консорциум журналистов.

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