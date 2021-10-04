4 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Младжан Джорджевич, , 07:38 — REGNUM План урегулирования политического кризиса в Сербии, который я представил от имени движения «Освобождение» две недели назад во время моего рабочего визита в Москву, не перестает вызывать интерес. Этот план подразумевает общее внутреннее и международное давление на Александра Вучича, чтобы он ушел в отставку из-за предательства Косово и Метохии и доказанной причастности к преступлениям его самого и членов его семьи, потому что только так Сербия может начать исцеляться после девяти лет грабежа, разрушений и предательства.

Александр Вучич

Наша идея, привлекшая большое внимание российской и сербской общественности, заключается в том, чтобы в переходный период нынешний председатель парламента Ивица Дачич занял пост президента, согласно Конституции Сербии, как лицо, которому доверяют и правящие партии, и оппозиция, и Запад, и Россия. Дачич вместе с переходным экспертным правительством и специальным прокурором по политическим преступлениям, который будет учрежден по образу Македонии, станут руководить страной до следующих свободных выборов, первых с 2012 года. Таким образом можно будет уменьшить напряженность и конфликты в обществе, которые правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) провоцирует уже девять лет и благодаря которым сохраняет власть. Я не понимаю, почему кто-то боится этого плана, ведь он направлен на организацию честных выборов и, кстати говоря, полностью законен и соответствует лучшим демократическим практикам. В чём тут проблема?

Ивица Дачич Chatham House

В ответ на это предложение Александр Вучич нанял своих постоянных промоутеров в России — нескольких журналистов и активистов, которые хвалят каждый шаг сербского президента перед российской публикой, к сожалению, мало знающей о характере его правления в Сербии. Кроме того, эти пропагандисты создают у сербской общественности впечатление, что сербско-российские отношения сейчас лучшие за всю историю и что Александр Вучич пользуется большим доверием Владимира Путина и всего российского государственного аппарата, считающего его величайшим европейским государственным деятелем XXI века. Вот почему их слова, иногда доходящие до уровня комедии, транслируются в сербских СМИ, находящихся под контролем Прогрессивной партии Вучича.

Владимир Путин и Александр Вучич Kremlin.ru

Справедливости ради необходимо рассмотреть некоторые факты.

Во-первых, об иллюзии по поводу качества сербско-российских отношений. Во время правления Вучича они, по существу, стали не лучшими, а худшими в истории. Только за последние два года официальный Белград продал Украине сербское оружие для войны в Донбассе, а затем сфабриковал шпионское дело, обвинив посольство России в Белграде в работе против Сербии. К тому же близкие к властям таблоиды обвинили Россию (и меня тоже) в организации протестов оппозиции летом прошлого года в Белграде. Это уже неоднократно проверенный сценарий. Когда черногорский диктатор Мило Джуканович попытался встревожить Запад в 2016 году, устроив «российский государственный переворот», который помог ему остаться у власти, СМИ Вучича целиком и полностью присоединились к организованной им кампании и обвинили Россию в попытке свержения правительства Черногории.

Мило Джуканович Predsjednik.me

В 2020 году Вучич подписал так называемое Вашингтонское соглашение, в рамках которого он обязался отказаться от поставок энергоносителей из России. Вскоре после этого Сербия отменила свое участие в совместных сербско-российско-белорусских военных учениях «Славянское братство» буквально за день до их начала. В начале лета премьер-министр Сербии Анна Брнабич, придерживающаяся нетрадиционной сексуальной ориентации, подписала в Турции декларацию, в которой прописано более тесное сотрудничество с НАТО и направление на евроатлантическую интеграцию региона. После этого Сербия присоединилась к европейским санкциям против Белоруссии. К тому же во время недавно закончившегося кризиса в Косово и Метохии Сербия официально пригласила Соединенные Штаты присоединиться к переговорам в Брюсселе. Россию не пригласили, хотя она более двух десятилетий защищает суверенитет Сербии как главный гарант Резолюции 1244, определяющей статус Косово и Метохии в составе Сербии.

Несколько дней тому назад посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко посетил граничащие с Косово и Метохией районы Сербии, после чего в тот же день высокопоставленный чиновник Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз заявил, что Россия провоцирует нестабильность на Балканах, о чём сообщили все государственные СМИ. Наконец, МИД России неоднократно подчеркивал недопустимость назначения Кристиана Шмидта на пост верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине, в то время как Вучич его принял в этом качестве с официальным визитом. Всё это факты, которые легко проверить.

Александр Боцан-Харченко на границе Косово Mod.gov.rs

В дополнение к этому у меня есть еще несколько вопросов ко всем в России, кто всё еще поддерживает Вучича. Задумывались ли Вы, как выглядел бы аналог правления Вучича в вашей стране?

Вы поддержали бы правительство в России, которое согласилось бы на отделение 17% ее территории, публично отказалось от резолюции Совета Безопасности, гарантирующей суверенитет над этой частью страны, и вместо этого подписало бы соглашение, которое ликвидирует там все институты российской власти? Именно это и сделал Вучич, подписав Брюссельское соглашение, которое официально уничтожило все элементы сербской государственности в Косово и Метохии: гражданская защита, государственная администрация, прокуратура и судебные органы были расформированы, а офицеры полиции, судьи и прокуроры были вынуждены принять присягу перед «конституцией» и символами так называемого Косово. Тем временем в сербских общинах Косово и Метохии была установлена диктатура преступников, спонсируемых СПП. В 2018 году в Косовской Митровице был убит Оливер Иванович, сербский политик из Косово и Метохии, посвятивший последние годы своей жизни разоблачению предательства Вучича.

Вы поддержали бы президента России, который назначил бы премьер-министром страны лесбиянку и бывшую ЛГБТ-активистку, под эгидой которой в Москве был бы организован так называемый Европрайд — манифестация, которую посетят десятки тысяч гомосексуалистов со всей Европы, чтобы продвигать свои «ценности» среди ваших людей и ваших детей? Потому что именно это и произойдет в Белграде в 2022 году.

Анна Брнабич Government.ru

Вы поддержали бы президента, у которого есть безработный брат, владеющий, согласно официальным данным, лишь небольшой частной компанией, и при этом, как всем известно, являющийся мультимиллиардером, контролирующим почти все финансовые потоки в стране? Вы бы поддержали президента, у сына которого десятки общедоступных фотографий с преступниками и торговцами наркотиками?

Напомню, что в прошлом году выявились связи верхушки СПП, в том числе самого Вучича, с организованными преступными группировками и наркокланами, которые действуют не только в Сербии, но и во всём регионе. Выяснилось, что Вучич использовал этих преступников для различных поручений: от организации митингов до устранения политических оппонентов. Им инкриминируют жестокие убийства более 40 людей, которые так или иначе стояли у них на пути. Вы поддержали бы идею о том, что такой человек должен быть президентом России?

Вы поддержали бы президента России, своими средствами массовой информации и деньгами поддерживающего режим на Украине, который угнетает ваш народ, формирует Украинскую православную церковь и изобретает собственную параллельную историю, основанную на отрицании русского наследия? Потому что Вучич как раз это и делает в Черногории, поддерживая своего делового партнера Мило Джукановича.

Вы поддержали бы обращение Адольфа Гитлера в России 22 июня? А бывший канцлер Германии Герхард Шредер, один из организаторов агрессии против Сербии в 1999 году, выступил на съезде Сербской прогрессивной партии 24 марта, в день начала бомбардировок.

Вы поддержали бы своего президента, выделившего $2 млн из российского бюджета на кампанию одного из главных организаторов терактов в Беслане или других местах по всей России? А Вучич сделал это в 2016 году для Хиллари Клинтон, пропагандиста агрессии НАТО против нашей страны. Что бы вы подумали, если бы Владимир Путин взял в качестве советников таких людей, как Шамиль Басаев или Доку Умаров? А ведь для сербов примерно ту же роль играют Герхард Шредер и Тони Блэр, официальные советники Вучича.

Вы поддержали бы такие ценности в России?

Нет?

Ну тогда почему вы поддерживаете их в Сербии?