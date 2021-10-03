Тегусигальпа, 3 октября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Несколько сотен жителей туристического острова Гуанаха в Гондурасе вынуждены спасаться от лесного пожара на лодках, сообщает 3 октября агентство HLN.

Pixabay.com Лесной пожар

На острове сгорело порядка 120 домов. Несколько местных жителей госпитализированы с ожогами.

С острова уже эвакуировано порядка 400 жителей. Пожар возник 2 октября и быстро распространился по острову.

Остров Гуанаха имеет общую площадь менее 19 квадратных км, на нём проживает около шести тыс. человек.