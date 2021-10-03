Москва, , 23:00 — REGNUM Запад поддержит Турцию в ее экспансии, но тюркским народам это не принесет пользы. Об этом 1 октября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

«Запад будет поддерживать Турцию в ее экспансии на Кавказе и в Средней Азии, умаляя влияние России и наращивая усилия по борьбе с Китаем», — заявил эксперт.

«Представители тюркских народов очень сильно ошибаются, полагая, что с приходом Турции их жизнь улучшится. Она ухудшится, потому что турки будут отбирать у них все ресурсы, навязывать свои правила и использовать людей в качестве живой силы для решения своих проблем», — отметил политолог.

«Больше, чем Эрдоган, вреда мусульманам мало кто нанёс. Сколько наёмников и просто мусульман погибло из-за действий турецкого президента в Сирии, Ираке, Ливии — сложно пересчитать, их так много», — заключил Муканян.

Напомним, что Турция активно вмешивается во внутренние дела стран Ближнего Востока, турецкие вооруженные силы присутствуют в Сирии. Руководство Турции в лице Реджепа Эрдогана не признает суверенитет России над Крымом.